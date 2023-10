Alunos de Escola Técnica de Piracicaba (SP) fazem trabalho sobre vandalismo no transporte público

Grupo de alunos sugeriu falar sobre algo que frequentemente acontece nos ônibus e nos terminais, o vandalismo

MICHELLE SOUZA

Para realização do trabalho sobre vandalismo no transporte público em Piracicaba, no interior de São Paulo , os alunos do primeiro ano do curso técnico de administração da Escola Técnica Coronel Fernando Febeliano da Costa, que fica em Piracicaba, no interior de São Paulo, procuraram a empresa TUPi, responsável pelo sistema de transporte urbano da cidade e receberam orientações e imagens das ocorrências diárias de vandalismo nos ônibus, como explica o assessor de imprensa da TUPi, Fernando Galvão, “infelizmente o número de pichação e rasgos nos bancos são muito frequentes, sem falar em vidros quebrados, chicletes, temos uma equipe que busca sempre resolver essas questões aqui dentro da garagem”.

A aluna Camila Vicente Constantino explicou que a ideia surgiu a partir do tema proposto pelas professoras Alda Martins e Juliana Garcia da disciplina projeto integrador 1. “O foco era analisar os problemas do trajeto moradia-escola e nosso grupo sugeriu falar sobre o vandalismo que frequente notamos tanto nos ônibus quanto nos terminais”, ressalta.

O aluno Gabriel Bortolotte Morais disse que a maior parte do grupo de alunos usa esse tipo de modal para chegar até a escola. “Acreditamos que o transporte público é um método eficaz e mais em conta do que outros meios de transporte e notamos que muitas vezes os próprios passageiros não colaboram, o que acaba depredando um lugar essencial para muitos“, afirma.

A estudante Fernanda de Souza Pincke contou que o trabalho foi bastante informativo e trouxe questões até então desconhecidas por eles. “A gente não sabia que o vandalismo era crime previsto em lei e que a pessoa que pratica tal ato poderia ser punida”, disse.

Além do vandalismo nos ônibus, a situação é a mesma dentro dos terminais de integração. Há depredação dos banheiros, bebedouros, roubos de torneiras, lustres e até papel higiênico e ralos são frequentes. A secretária de trânsito, Jane Franco, explica que a depredação de equipamentos públicos é crime e todos devem zelar por esses espaços. “Infelizmente, existem pessoas que danificam o patrimônio público e, diante disso, toda a sociedade é penalizada. Trabalhamos constantemente em campanhas de conscientização para cessar isso, mas caso os usuários do transporte identifiquem algum tipo de vandalismo eles devem denunciar”, ressalta.

Após a coletar imagens e informações, o grupo apresentou o resultado do trabalho, que foi um vídeo com pouco mais de um minuto que vai estar nas mídias sociais dos alunos. No site da TUPi https://www.tupitransporte.com.br está disponível o resultado final do trabalho dos alunos.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte