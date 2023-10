Trens da linha 2-Verde do Metrô circulam com velocidade reduzida nesta quarta (11)

Toda a extensão do serviço é afetada

ARTHUR FERRARI

Quem utiliza a linha 2-Verde do Metrô na noite desta quarta-feira, 11 de outubro de 2023, se depara com os trens circulando em velocidade reduzida e com maior tempo de parada entre as estações desde às 18h02.

Serviço é afetado no trecho entre as estações Vila Prudente e Vila Madalena, ou seja, toda a extensão da linha.

O Diário do transporte procurou o Metrô, que disse que a operação na Linha 2-Verde foi normalizada por volta de 18h50, após ter sido implantada restrição de velocidade por segurança depois que um trem da Linha 15-Prata foi encaminhado para manutenção.

