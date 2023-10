Tarifa de ônibus intermunicipais tem aumento de 2,77% na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS)

Reajuste é válido para as modalidades direto, executivo e seletivo

MICHELLE SOUZA

A tarifa dos ônibus intermunicipais na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, teve um aumento de 2,77% no último domingo, 8 de outubro de 2023, conforme anunciado pela Metroplan (Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional).

Esse reajuste se aplica às modalidades direto, executivo e seletivo, enquanto as passagens dos ônibus comuns permanecem inalteradas.

O aumento é menor do que o inicialmente previsto em agosto, quando a Metroplan sugeriu um aumento de 24,09%, mas a Agergs (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul) autorizou um reajuste de 20,74%.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte