Prefeitura do Rio de Janeiro lança licitação para transporte aquaviário nas lagoas da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá

Proposta é criar 16 linhas que vão transportar cerca de 90 mil passageiros por dia

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura do Rio de Janeiro lançou nesta quarta-feira, 11 de outubro de 2023, o edital de licitação do projeto de implantação de transporte aquaviário nas lagoas da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá.

A proposta, publicada no Diário Oficial da Cidade, é criar 16 linhas que vão transportar cerca de 90 mil passageiros por dia.

A concorrência está marcada para o dia 23 de novembro, às 14h.

O valor do investimento estimado, que deverá ser realizado pelo setor privado, é de R$ 95,3 milhões, ao longo do prazo de concessão, que será de 25 anos.

As minutas de Edital, Contrato e demais anexos estarão disponíveis para download dos interessados no site de compras do Município: http://ecomprasrio.rio.rj.gov.br. Alternativamente, os documentos estarão disponíveis em https://www.ccpar.rio/mapa/transporte-aquaviario/

A outorga mínima é de R$ 3,2 milhões.

A ideia do Município é que as linhas sejam implementadas gradualmente, começando pela ligação da estação Jardim Oceânico do metrô a Rio das Pedras e, depois, chegando à Linha Amarela e ao canal de Marapendi.

Há ainda a previsão de integração de bairros e pontos de interesse como Gardênia Azul, Muzema, Barra Shopping, Parque Olímpico, Península e condomínios residenciais e comerciais com saídas para as lagoas.

A prefeitura garante que prevê que a tarifa será a mesma dos transportes públicos municipais, com integração tarifária e inclusão no sistema de bilhetagem da cidade.

“Desde o início dos estudos de viabilidade, a Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar) fez reuniões com moradores da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá. A população participou ainda de audiência pública na Câmara Comunitária da Barra, em abril, para apresentar propostas. Em março, documentos referentes ao processo foram disponibilizados por 30 dias, durante consulta pública”, diz a prefeitura do Rio.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes