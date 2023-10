Operação da Linha 11-Coral da CPTM é afetada temporariamente na manhã desta quarta-feira (11) na Estação da Luz

Trem teve falha em uma das portas; situação já foi normalizada

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Mais cedo nesta quarta-feira, 10 de outubro, por volta das 8h15, um trem que opera na linha 11-Coral da CPTM apresentou falha no fechamento de uma porta ao realizar o desembarque dos passageiros na Estação da Luz.

Neste momento, outras composições aguardavam logo atrás e as pessoas tiveram que descer nos trilhos e seguir até a plataforma.

A circulação foi temporariamente afetada e houve maior tempo de parada, porém, a situação já foi normalizada e o trem em questão foi encaminhado para manutenção.

Confira a nota da CPTM sobre o ocorrido:

“A circulação de trens é normal na Linha 11-Coral da CPTM na manhã desta quarta-feira (11/10). Às 8h15, um trem registrou falha no fechamento de uma porta após desembarcar os passageiros na Estação da Luz. Como as composições só se locomovem com todas as portas fechadas, foram necessárias manobras para que fosse possível a retirada do trem da plataforma, o que aconteceu às 8h30.

Quatro trens tiveram que aguardar para desembarcar os passageiros na Estação da Luz, e em um deles, que já estava próximo do local, as pessoas desceram na via. O trem já foi retirado da plataforma e encaminhado para manutenção, e foi preciso aguardar que os passageiros fossem totalmente retirados da via para que a circulação fosse normalizada.

A CPTM pede desculpas aos passageiros pelos transtornos.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte