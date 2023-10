Ônibus do transporte público de Piracicaba (SP) vão funcionar com horário especial no feriado de 12 de outubro

Horários podem ser consultados no site da Tupi

MICHELLE SOUZA

As linhas de ônibus do transporte público de Piracicaba, no interior de São Paulo, vão funcionar com horários de domingo, nesta quinta-feira, dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida, mas há algumas exceções, como as linhas 210 – Unileste, 505 – Uninorte e 507 – Parque Automotivo, que vão operar normalmente, com os horários de dias úteis.

No site tupitransporte.com.br/linhas-e-horários estão disponíveis todos os horários dos ônibus do transporte público de Piracicaba.

Para mais informações ou reclamações, a empresa pode ser contatada também pelos telefones: 0800 770 35 53 ou pelo WhatsApp (19) 98284-2775.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte