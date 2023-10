Município de Mossoró (RN) terá ônibus gratuitos para moradores nesta quinta-feira (12)

Coletivos levarão público para o evento “Festa das Crianças”, na Estação das Artes Elizeu Ventania

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta quinta-feira, 12 de outubro de 2023, a cidade de Mossoró (RN) terá ônibus gratuitos à disposição da população para o evento “Festa das Crianças”, realizado na Estação das Artes Elizeu Ventania, às 16h.

A operação no feriado terá horários específicos estabelecidos pela prefeitura. Itinerários mais longos, como as linhas Nova Vida, Vingt Rosado/Alto da Pelonha e Abolição/Santa Delmira/Abolição V e Sumaré, contarão com dois horários de saída dos bairros de origem, às 15h30 e 17h20. Já o retorno ocorrerá às 20h30 e 21h30.

No caso das linhas Nova Mossoró, Bom Jesus, Odete Rosado, Planalto e Shopping/Rodoviária/Macarrão sairão dos bairros de origem às 16h e retornarão às 21h.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte