Metrô de SP suspende participação em licitações e impede contratação de empresa que venceu leilão de naming rights da estação Clínicas

DSM Digital Sports Multimédia venceu contrato para explorar comercialmente o nome da estação da linha 2-Verde, mas não respeitou regras do edital

ALEXANDRE PELEGI

O Metrô de São Paulo decidiu punir a DSM Digital Sports Multimédia, empresa que tem participado de vários leilões para associação do nome (naming rights) das estações da companhia a uma marca comercial, por desrespeitar normas do edital.

A DSM está suspensão temporariamente de participar em licitação e está também impedida de contratar com a Companhia do Metrô pelo período de seis meses.

A empresa venceu o leilão de naming rights da estação Clínicas, da linha 2-Verde, mas de acordo com a Companhia do Metrô não apresentou os documentos previstos no edital do certame, com apresentação do nome e/ou marca e a forma como se apresentará na comunicação visual, além de documento do INPI.

Como mostrou o Diário do Transporte, em sessão pública realizada no dia 17 de agosto de 2022, a DSM Digital Sports Multimedia Ltda apresentou proposta de R$ 123,3 mil por mês para obter o direito de uso comercial da marca da estação Clínicas (Relembre).

O processo de concessão de naming rights começou em maio de 2021, por seis estações da companhia, dentre elas essas duas estações. Estavam ainda: Saúde e Consolação, da Linha 1-Azul, Brigadeiro da Linha 2-Verde e Penha, Carrão e Anhangabaú da Linha 3-Vermelha.

Até o momento, apenas três estações tiveram seus nomes concedidos à exploração de marcas da iniciativa privada: Carrão, que assumiu o nome da rede atacadista Assaí, Saúde, pela rede de farmácias Ultrafarma e Penha, recebendo o nome das Lojas Besni.

Os contratos assinados têm os valores mensais de R$ 168 mil (Carrão), R$ 71,9 mil (Saúde) e R$ 105 mil (Penha) como pagamento pelo uso da marca.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes