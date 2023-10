Linha 9-Esmeralda, da ViaMobilidade, começa operando nesta quarta (11) com lentidão

Concessionária alega manutenção programada no sistema elétrico

ALEXANDRE PELEGI

A Linha 9-Esmeralda, concedida pela CPTM para operação da concessionária ViaMobilidade, começa esta quarta-feira, 11 de outubro de 2023, com trens operando com velocidade reduzida.

De acordo com a empresa privada a circulação dos trens ocorre com restrição de velocidade entre as estações Hebraica-Rebouças e Vila Lobos-Jaguaré.

A Linha-9 vem apresentando problemas seguidos devido a atos de vandalismo identificados em trechos da rede aérea.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes