Estudo revela que 30% dos motoristas de ônibus de São Paulo são cadastrados em apps e prefeitura cria grupo de trabalho para ver impactos

Técnicos vão verificar se jornadas acumuladas e cansaço podem colocar em risco a segurança dos passageiros

ALEXANDRE PELEGI

Colaborou Adamo Bazani

Motoristas de ônibus do sistema de transporte coletivo da capital paulista estão fazendo jornada dupla de trabalho atuando nas Operadoras de Tecnologia Transporte Credenciadas – OTTCs, como Uber e 99.

Um estudo técnico preliminar, publicado em Diário Oficial desta quarta-feira (11), mostra que 30% dos motoristas de ônibus de São Paulo são cadastrados em apps e, preocupada, a prefeitura criou grupo de trabalho para ver impactos

O levantamento não mostra exatamente se todos estes 30% ainda estão atuando nos apps, mas revela que é grande a quantidade de profissionais que emendam a jornada nos aplicativos e nos ônibus.

Há relatos entre a categoria que o profissional fica a noite toda dirigindo um aplicativo e já emenda com o ônibus na madrugada e na manhã, com poucas horas de sono e descanso.

O assunto preocupa e a prefeitura determinou a criação de um grupo de trabalho para analisar os impactos e se as jornadas acumuladas e cansaço podem colocar em risco a segurança dos passageiros.

O tema foi debatido na última reunião do Comitê Municipal de Uso do Viário (CMUV), instituído pela prefeitura de São Paulo, e realizado no dia 05 de outubro de 2023.

O dado foi apresentado pelo Secretário Executivo de Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM), Gilmar Pereira Miranda.

O titular da pasta citou estudo técnico preliminar que constatou que cerca de 30% dos profissionais cadastrados (não necessariamente atuantes na atualidade) nas plataformas de OTTCs, na cidade de São Paulo, estão também trabalhando como motoristas de transporte público urbano.

Segundo Gilmar Miranda, a estatística é preocupante à garantia da segurança viária no município paulistano.

Ele solicitou que o assunto seja apurado pelo poder público, “com fulcro em garantir uma melhor saúde aos profissionais que trafegam nos veículos coletivos e usuários deste importante serviço, bem como salvaguardar a segurança viária e promover a mitigação de acidentes de trânsito”.

Uma das primeiras iniciativas do CMUV, conforme Ata da reunião, foi a formação de um Grupo de Trabalho (GT), que debaterá melhor o assunto e levantará informações técnicas acerca do tema.

O GT será oportunamente constituído.

Em nota, a prefeitura de São Paulo informou que o estudo vai dar base para novas medidas para prevenção de acidentes.

A Prefeitura de São Paulo, por meio do Comitê Municipal de Uso do Viário (CMUV), determinou a criação de um Grupo de Trabalho para discutir novas medidas de ampliação da segurança viária no transporte de passageiros, objetivando intensificar a atuação preventiva no combate aos acidentes no trânsito paulistano. Um dos aspectos que será analisado são informações preliminares sobre o cadastro de motoristas de ônibus em aplicativos de transportes. O objetivo será angariar informações técnicas acerca do assunto, visando efetivamente garantir a qualidade e segurança no transporte público da cidade de São Paulo, e também no trânsito como um todo. A partir da publicação, no Diário Oficial desta quarta-feira (11), da ata que determinou a criação do Grupo de Trabalho, começam os trâmites para a sua formação e posterior início dos trabalhos.

Veja a íntegra da Ata da Reunião do CMUV:

