Estudo mostra que 30% de motoristas cadastrados em apps também dirigem ônibus em São Paulo e prefeitura cria grupo de trabalho para ver impactos

Estudo vai verificar se jornadas acumuladas e cansaço podem colocar em risco a segurança dos passageiros

ALEXANDRE PELEGI

Motoristas de ônibus do sistema de transporte coletivo da capital paulista estão fazendo jornada dupla de trabalho atuando nas Operadoras de Tecnologia Transporte Credenciadas – OTTCs, como Uber e 99.

Um estudo técnico preliminar, publicado em Diário Oficial desta quarta-feira (11), mostra que 30% de motoristas cadastrados em apps também dirigem ônibus em São Paulo.

O levantamento não mostra exatamente se todos eses 30% ainda estão atuando nos apps, mas revela que é grande a quantidade de profissionais que emendam a jornada nos aplicativos e nos ônibus.

O assunro preocupa e a prefeitura determinou a criação de um grupo de trabalho para analisar os impactos e se as jornadas acumuladas e cansaço podem colocar em risco a segurança dos passageiros.

O tema foi debatido na última reunião do Comitê Municipal de Uso do Viário (CMUV), instituído pela prefeitura de São Paulo, e realizado no dia 05 de outubro de 2023.

O assunto foi apresentado pelo Secretário Executivo de Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM), Gilmar Pereira Miranda.

O titular da pasta citou estudo técnico preliminar que constatou que cerca de 30% dos profissionais cadastrados (não necessariamente atuantes na atualidade) nas plataformas de OTTCs, na cidade de São Paulo, estão também trabalhando como motoristas de transporte público urbano.

Segundo Gilmar Miranda, a estatística é preocupante à garantia da segurança viária no município paulistano.

Ele solicitou que o assunto seja apurado pelo poder público, “com fulcro em garantir uma melhor saúde aos profissionais que trafegam nos veículos coletivos e usuários deste importante serviço, bem como salvaguardar a segurança viária e promover a mitigação de acidentes de trânsito”.

Uma das primeiras iniciativas do CMUV, conforme Ata da reunião, foi a formação de um Grupo de Trabalho (GT), que debaterá melhor o assunto e levantará informações técnicas acerca do tema.

O GT será oportunamente constituído.

Veja a íntegra da Ata da Reunião do CMUV:

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes