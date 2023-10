DT na BusWorld 2023: Design para todos os gostos com ônibus futuristas e conservadores

Maior evento de ônibus do mundo mostra que a indústria deste setor aposta em linhas que inspiram modernidade, mas em geral, modelos são bem conservadores

ADAMO BAZANI

A BusWorld 2023 teve como foco a mobilidade com redução de emissões. Os ônibus elétricos com bateria e os modelos que contam com hidrogênio estiveram em praticamente todos os estandes das principais marcas do maior evento do setor no mundo, que teve cobertura presencial do Diário do Transporte que viajou para Bruxelas, na Bélgica, a convite da Mercedes-Benz do Brasil.

Além das tecnologias de propulsão com menos poluentes na operação, também chamou a atenção a gama de designs dos ônibus. Neste aspecto, a indústria mundial parece ter duas tendências:

A aposta em linhas fluidas, que rementem a velocidade, com os ônibus parecendo trens-balas;

O conservadorismo, com alguns toques de modernidade em especial nos conjuntos óticos, mas mantendo a aparência “quadradona”.

Entre os ônibus com a proposta de design mais fluido se destacaram o Irizar ieTram e o biarticulado da Vanhool, o Exqui, ambos de aplicação urbana e metropolitana.

As grandes marcas como Mercedes-Benz, Iveco e MAN, por exemplo, estão com modelos mais modernos, com detalhes aprimorados, mas mantendo as linhas mais quadradas, o que é uma característica europeia.

Quanto aos rodoviários e intercidades, as linhas de conjunto ótico estão mais modernas, principalmente quando se observa os faróis e lanternas dianteiras, mas também o conservadorismo fala mais alto, como é possível ver nos produtos Mercedes-Benz e Setra (ambas do mesmo grupo), MAN, Vanhool, VDL, entre outras.

Não foi a toa que o brasileiro Marcopolo Geração 8, Paradiso 1800 DD, com configuração para o mercado mexicano, chamou a atenção no evento. Tanto por um nível de sofisticação de poltronas pouco comuns na Europa, quanto pelas linhas externas, lançando mão de ângulos, caídas e vincos.

O G8 brasileiro provocou, em vários momentos, até mesmo fila de pessoas positivamente espantadas, querendo apreciar o modelo de perto.

