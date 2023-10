Cariocas têm viajado mais que paulistanos, aponta pesquisa de programa de fidelidade

iajar tem sido uma prioridade para os cariocas em comparação com os paulistanos. É o que aponta o levantamento feito pelo clube giro, programa de fidelidade do Grupo JCA pioneiro no setor rodoviário de passageiros. A vantagem existe, mas é quase um empate técnico. Foram 25.164 viagens feitas pelos moradores do Rio de Janeiro ante a 25.126 pelos residentes em São Paulo no mês de agosto. Mas outro dado ajuda a corroborar a afirmação. O número de clientes que vivem em São Paulo é 12% maior que o dos que moram na Cidade Maravilhosa. Ou seja, apesar de haver menos usuários ativos no Rio, a frequência com que pegam a estrada é maior do que a dos que residem na capital paulista.

A principal curiosidade fica por conta dos destinos escolhidos: um para a terra do outro. Isso mesmo. O destino mais procurado pelos cariocas é exatamente São Paulo. Enquanto o dos paulistanos é o Rio de Janeiro. Os residentes na Cidade Maravilhosa também costumam ir para Niterói, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Rio das Ostras, Nova Friburgo, Búzios e Araruama, respectivamente, todas regiões localizadas no estado fluminense. Os viajantes da capital paulista também gostam de ir para destinos dentro do estado como Campinas, Santos, Ribeirão Preto, Sorocaba e Ribeirão Preto. Curitiba (PR) também aparece na lista de trechos mais buscados por eles.

Conheça o clube giro

O clube giro é um programa de fidelidade pioneiro do setor de transporte rodoviário de passageiros na utilização do conceito de gamificação e tem como parceiras algumas das principais empresas do setor como a Viação Cometa, Auto Viação 1001, Viação Catarinense, Expresso do Sul e Rápido Ribeirão. Funciona como se fosse um jogo, em que os pontos não estão atrelados apenas com a frequência de viagens dos participantes, como também com toda a interação realizada dentro do aplicativo, facilitando a conquista de prêmios e o resgate das recompensas. O escopo lúdico agrada os clientes, tanto que o clube segue crescendo a sua base mensalmente.

Além de comercializar bilhetes de grandes empresas do segmento rodoviário, o clube possui mais de 50 parceiros dos mais diferentes setores oferecendo benefícios exclusivos para os seus participantes. São empresas nos segmentos de viagens, alimentos, bebidas, eletrônicos, roupas, acessórios, entre outros.