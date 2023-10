Cade autoriza união comercial entre Viação Águia Branca e Grupo JCA, além da criação do aplicativo BusCo

Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou parceria com condicionantes para evitar máxima concentração de mercado

ARTHUR FERRARI

O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou após analise nesta quarta-feira, 11 de outubro de 2023, a criação da plataforma de vendas de passagens proveniente da parceria comercial (joint venture) entre a Viação Águia Branca e o Grupo JCA, formado por empresas como Viação Cometa, Viação Catarinense, Autoviação 1001, Rápido Ribeirão Preto, Expresso do Sul, entre outras, que será nomeada “BusCo”.

Com a união entre as empresas, que dominam juntas 28,3% do mercado interestadual no setor rodoviário segundo o Cade, a líder Gontijo, que possui 22,1%, é ultrapassada.

O aplicativo BusCo deve não somente vender passagens das duas empresas, mas também de parceiras, além de detectar interesses de viagens que podem resultar na solicitação de linhas inéditas para a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

Vale ressaltar que o Cade aprovou a parceria entre as empresas com algumas condições, assim evitando a concentração de mercado.

