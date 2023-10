VÍDEO: Casal de criminosos agride e rouba jovem na área das catracas da Estação Armênia da linha 1-Azul do Metrô

Caso aconteceu na segunda-feira (09); segundo a companhia, seguranças do local detiveram o homem e a mulher envolvidos

ARTHUR FERRARI

Um casal de criminosos foi detido por seguranças do Metrô na segunda-feira, 9 de outubro de 2023, após agredirem e assaltarem um jovem na área das catracas da linha 1-Azul.

No vídeo, gravado por uma passageira, é possível ver a vítima caída no chão, enquanto leva tapas e tentam arrancar seus pertences.

Em nota, a Companhia do Metropolitano de São Paulo afirma que os infratores foram conduzidos para a Delpom (Delegacia de Polícia do Metropolitano).

Ainda segundo o Metrô, mais de mil seguranças circulam nos trens e estações do sistema, mas no momento não havia nenhum para auxiliar a vítima.

Veja o vídeo:

Veja nota do Metrô na íntegra:

“O Metrô lamenta o ocorrido e informa que nesta segunda-feira (9), em patrulha pelas estações, os agentes de segurança fizeram a detenção do casal, que será conduzido para a Delpom.

A ação é resultado das práticas realizadas pelo Metrô para intensificar a segurança, entre elas a distribuição de mais de mil agentes de segurança que circulam nos trens e estações, apoiados por um sistema de câmeras que vem sendo modernizado com a instalação de equipamentos com inteligência artificial. Também parte desse resultado é a detenção de 80% dos autores de roubos e furtos nas dependências do Metrô, que registraram 149 casos desde janeiro deste ano.

Também é importante destacar que o passageiro deve comunicar qualquer ocorrência aos funcionários do Metrô ou por meio de SMS (11 973332252), ou ainda pelo aplicativo METRÔCONECTA. Todos estes recursos auxiliam no rápido atendimento e os registros norteiam as ações estratégicas de segurança.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte