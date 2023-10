ViaMobilidade substitui mais de 16 mil lâmpadas comuns por modelos de LED em estações e reduz mais de 100 toneladas de CO2

De janeiro de 2022 a julho de 2023, foram trocadas 16.635 unidades nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda

A ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação e manutenção das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos de São Paulo, já substituiu mais de 16 mil lâmpadas comuns por modelos de LED nas estações. Com isso, a redução de emissões de CO2 superou 100 toneladas.

Desde o início da concessão, a equipe de manutenção de equipamentos fixos (MEF) já substituiu 16 mil lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de tecnologia LED, o que gerou a redução de energia elétrica e por consequência a redução da emissão de CO 2 . No ano de 2022, foram trocadas 13.340 lâmpadas, e em 2023, até o mês de julho, já foram mais 3.295 lâmpadas.

“A redução das emissões de CO 2 com a substituição das lâmpadas reforça o compromisso da concessionária com o conceito ESG. A ViaMobilidade observa critérios de sustentabilidade para a tomada de decisões, com base em práticas ambientais, sociais e de governança corporativa”, afirma Francisco Pierrini, diretor da ViaMobilidade.

Considerando as condições da matriz energética no Brasil, atualmente, por mês, a concessionária deixa de emitir aproximadamente 7,8 toneladas de dióxido de carbono em comparação às instalações anteriores.

A média de emissões de CO 2 por quilowatt-hora (kWh) de eletricidade produzida no país varia dependendo da fonte de geração e da eficiência do processo. No ano de 2023, a ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) apresentou a média de emissões do poluente no território nacional até julho é de 0,0355kgCO2/kWh, segundo os dados que são apresentados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Os cálculos levam em consideração esta referência.

Redução no consumo de energia

As lâmpadas fluorecentes possuem potência de 40w enquanto os modelos de LED são de 18w. A diferença proporcionou uma redução da potência instalada de iluminação das estações de 55%, o que consequentemente também contribuiu para a diminuição do custo de energia.

Assim, com esta ação, foi gerada uma redução de mais de 158 MWh em julho de 2023. Deste modo, a economia obtida permite maior investimento em atividades de manutenção em equipamentos fixos das estações, o que garante maior conforto e segurança aos passageiros.

Outra medida adotada pela ViaMobilidade é que, desde janeiro de 2023, 50% das lâmpadas das plataformas passaram a ficar desligadas durante a maior parte do dia, quando há luz do sol. Assim, há utilização consciente do recurso sem afetar o conforto dos passageiros.

Descarte consciente

Para as atividades de substituição de lâmpadas, a ViaMobilidade destina os resíduos adequadamente, reforçando o compromisso com o meio ambiente.

Por exemplo, somente nas trocas da Estação Júlio Prestes da Linha 8-Diamante, foram descartados 72,5 kg de materiais, por meio da contratação de uma empresa parceira que realiza o descarte correto. Na atividade, foram substituídas 77 lâmpadas, 9 luminárias e 19 reatores (aparelhos que filtram a tensão da rede elétrica para controlar a variação de corrente).

GALERIA DE FOTOS