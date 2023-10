ViaMobilidade conta com cinco novos trens para operação das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda

Três deles já estão em circulação; dois ainda se encontram em fase de testes

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A concessionária ViaMobilidade, responsável pelas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda em São Paulo, conta com três novos trens da fabricante Alstom já em circulação, além de outros dois veículos ainda em fase de testes.

Recentemente, o quinto trem chegou ao Brasil para integrar a frota da empresa. Antes disso, as outras unidades começaram a atender o público paulistano em junho, agosto e outubro. O quarto trem está no pátio desde o início de setembro.

A aquisição dos veículos da série 8900 integra um conjunto de investimentos que totalizam R$ 4 milhões para os três primeiros anos de concessão, em um contrato válido por 30 anos.

Os trens contam com ar-condicionado, salão contínuo, pega-mão para pessoas de diversas estaturas e espaços reservados para pessoas com deficiência, além de assentos com sinalização de uso preferencial.

Possuem também tecnologias de contagem de passageiros, mapas dinâmicos de linhas, monitores e vigilância por vídeo, câmeras retrovisores, além de detectores e extintores de incêndio.

A parte exterior é feita de aço inoxidável e pintada nas cores cinza e verde, que fazem alusão às Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte