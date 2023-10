Transporte público de Aracaju (SE) é debatido durante audiência pública nesta terça-feira (10)

Foco da discussão foi a região metropolitana de Sergipe

MICHELLE SOUZA

A Alese (Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe) recebeu na tarde desta terça-feira, 10 de outubro de 2023, vereadores, gestores públicos com atuação em superintendências de transporte e trânsito, e usuários do sistema interligado, para discutir ações capazes de qualificar o serviço oferecido todos os dias para mais de 120 mil pessoas.

A audiência pública teve como foco a região metropolitana de Aracaju, composta paralelamente à capital sergipana e pelas cidades de Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros, e São Cristóvão.

O professor Doutor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Sergipe, César Henriques Matos e Silva, mediou uma palestra sobre o tema.

O deputado estadual Paulo Júnior (PV), autor da audiência, ressalta que a partir do momento em que a Casa Legislativa abre as portas para realizar atividades desta natureza, consequentemente passa a contribuir em maior escala com o progresso da mobilidade urbana, bem como atender aos interesses pleiteados pelos sergipanos, sobretudo aqueles que dependem do transporte público no dia-a-dia e que desde o final do mês de setembro a assessoria parlamentar convidou representantes dos quatro municípios para impulsionar o debate. “O debate sobre mobilidade urbana e melhorias do transporte coletivo de passageiros jamais ficaria restrito à região metropolitana de Aracaju, mesmo sendo este eixo o foco central da audiência. Reunimos profissionais responsáveis por estudos científicos, gestores dos quatro municípios, colegas parlamentares estaduais e municipais, além de passageiros que apresentam suas experiências diárias e contribuem demais com esta audiência”, disse o deputado.

Dados apresentados pelo Setransp (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju), indicam que atualmente a região conta com uma frota composta por 527 ônibus, responsáveis por operar 97 linhas, além de 12 corujões que cobrem toda a região.

O representante da FETRALSE (Federação das Empresas de Transporte dos Estados de Alagoas e Sergipe), Alberto Almeida, elogiou a iniciativa. “Um momento de encontro coletivo, com o objetivo de discutirmos os avanços que este serviço público de tanta representatividade merece. Além de um plenário repleto de gestores públicos, contamos ainda com uma galeria que acolheu dezenas de pessoas, muitas delas usuárias do transporte coletivo. Torço para que mais audiências semelhantes a estas sejam organizadas pela Assembleia Legislativa”, destacou.

A vice-presidente da CUT Sergipe (Central Única dos Trabalhadores) Caroline Santos, que é usuária do transporte público, avaliou a audiência como positiva e destacou a necessidade de a população ocupar os espaços de fala, caso desejem contribuir para a articulação de mudanças nas políticas públicas direcionadas para este setor. “Não dá para pensar em avanços na mobilidade urbana olhando apenas para os problemas enfrentados pelos aracajuanos; é extremamente importante discutir políticas públicas emergenciais também para Socorro, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão. Ainda vimos nesta audiência que faltam informações básicas sobre o sistema interligado. Ou seja, esta reunião da Comissão de Transporte da Alese foi positiva, mas deixou evidente que precisa ser realizada em outras oportunidades. O assunto é muito grande e atinge milhares de pessoas”, destacou.

O deputado Adailton Martins, presidente da comissão, reconheceu a importância da audiência a fim de discutir o direito do cidadão ao transporte público de qualidade. “Está contido na Constituição Federal de 1988 que estamos tratando de um direito público; reconhecemos os problemas que o Transporte Coletivo da região metropolitana de Aracaju enfrenta, mas estivemos reunidos para tratar dos avanços. Reunimos representantes de todos os municípios; vereadores, prefeitos, representantes de associações, superintendências de Transporte e Trânsito, passageiros, Banco do Nordeste, Delegacia Regional do Trabalho, enfim, uma audiência pública grandiosa e bastante produtiva”, avaliou.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte