Terminais de ônibus em Manaus (AM) passam a contar com conexão wi-fi gratuita a partir desta terça-feira (10)

Usuários devem realizar um cadastro e terão acesso a rede por 30 minutos

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir desta terça-feira, 10 de outubro de 2023, o público que utiliza os cinco terminais de ônibus de Manaus (AM) terão à disposição serviços de wi-fi gratuitos.

De acordo com a prefeitura, os passageiros deverão realizar um cadastro e nele informar dados pessoais como nome completo, e-mail, CPF e data de nascimento.

Além disso, devem aceitar os termos de uso e a política de privacidade.

“A pessoa vai acessar um formulário, após estar conectada na rede. Uma vez preenchidos os dados no formulário, está liberado o acesso, de maneira simples e rápida, sem que a gente tenha muito transtorno para conectar”, comentou Francinaldo Souza, gerente de tecnologia do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

Após seguir os passos acima, o usuário terá 30 minutos de rede liberada. A administração pública ressalta que o próximo acesso só poderá ser feito depois de oito horas.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte