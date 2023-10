Rodoviária do Rio de Janeiro deve registrar 260 mil passageiros no feriado de Aparecida

Demanda deve ser 18% maior em relação ao último feriado. Terminal terá evento para crianças

ADAMO BAZANI

A administração da Rodoviária do Rio prevê que em torno de 260 mil pessoas passem pelo local neste feriado prolongado de Aparecida.

O número representa um acréscimo de 18% em relação ao último feriado.

O dia de maior movimento deve ser 11 de outubro, para quando são previstos 24,5 mil passageiros para embarque.

De acordo com viações, serão disponibilizados 7.724 ônibus, sendo 1.730 extras, para atender a demanda.

As regiões mais procuradas são os destinos de curta distância como regiões da Costa do Sol, Serra, Costa Verde, Vale do Café e interior do Estado do Rio, além de cidades do Sudeste (Minas Gerais e São Paulo).

Há ainda passagens disponíveis com possibilidade de descontos para compras antecipadas.

O sistema de buscas oficial da rodoviária é: www.rodoviariadorio.com.br .

CRIANÇAS:

Serão realizadas atividades para comemorar o Dia das Crianças no dia 11, das 8h às 18h

Além de poder tirar fotos em um painel para usar no Instragram no embarque superior, as crianças participarão de oficinas de arte com bolas e ganharão balas e balões como lembrança. Equipes da FIA (Fundação da Infância e do Adolescente) estarão no local distribuindo pulseiras de identificação e fazendo uma campanha de esclarecimento junto aos pais sobre os cuidados com as crianças em locais de grande aglomeração de pessoas em feriados.

DICAS:

As principais dicas da Rodoviária do Rio S/A para uma viagem tranquila são: não esquecer os documentos de identificação originais com foto para o embarque (acima de 12 anos), chegar com antecedência mínima de 1h ao horário da viagem e tomar cuidado com o entorno do terminal (aliciamentos oferecidos por irregulares, ambulantes entre outros). Para mais informações, o viajante pode acessar o site oficial http://www.rodoviariadorio.com.br. A Rodoviária do Rio conta com os seguintes canais de atendimento ao passageiro: sac@rodoviariadorio.com.br, @rodoviariadorio (redes sociais) e o Whats App 21 32121800.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes