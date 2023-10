Manifestação de vendedores ambulantes na entrada do Terminal Capão Redondo afeta linhas de ônibus municipais e intermunicipais nesta terça (10)

Itinerários operam com atrasos; trânsito é intenso na região

ARTHUR FERRARI

Uma manifestação de vendedores ambulantes na entrada do Terminal Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, no início da tarde desta terça-feira, 10 de outubro de 2023, afeta a operação de linhas de ônibus municipais e intermunicipais na região.

De acordo com a Viação Miracatiba, que opera itinerários intermunicipais, as linhas 001, 002, 193, 339, 340, 484, 451, 531 e 551TRO da EMTU estão funcionando com aumento no tempo de espera.

O Diário do Transporte procurou a SPTrans, que disse que algumas linhas municipais circularam com morosidade no entorno do local, mas a situação foi normalizada por volta das 11h45.

