Linha 9-Esmeralda tem mais um dia de lentidão por causa de manutenção em pleno horário de pico nesta terça (10)

Trens circulam a 40 km/h entre Vila Olímpia e Jaguaré

ADAMO BAZANI

Por mais um dia, os passageiros que precisam usar a linha 9-Esmeralda operada pela ViaMobilidade enfrentam um trecho com lentidão na manhã desta terça-feira, 10 de outubro de 2023, por causa de manutenção no sistema elétrico em pleno horário de pico.

Segundo a concessionária, “devido à manutenção programada no sistema elétrico, a circulação dos trens está ocorrendo com restrição de velocidade de 40 km/h entre as estações Vila Olímpia e Vila Lobos-Jaguaré”

A programação inicial era realizar os trabalhos fora do horário de pico.

Parte deste trecho foi afetada no último dia 03 de outubro de 2023, quando ocorreu uma greve de funcionários públicos de trens e metrô contra a privatização. Ocorreu um problema no sistema elétrico até com fumaça em trens.

No trecho foram encontrados materiais como barras de ferro e cabos de aço que não pertencem ao sistema.

A Polícia Civil investiga possível crime de vandalismo.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes