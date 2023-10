Governo do Pará adquire 300 novos ônibus para integrar sistema de transporte coletivo de Belém

Investimento foi de R$ 250 milhões; meta é que frota seja inteira renovada até 2025

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na tarde desta terça-feira, 10 de outubro de 2023, o governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou que serão adquiridos 300 novos ônibus para o sistema de transporte da capital Belém.

O prazo para a entrega dos coletivos é de 120 dias. Eles terão ar-condicionado, Wi-Fi gratuito e aplicativo que permite ao usuário monitorar, em tempo real, a localização e previsão de chegada do transporte.

Com um investimento de R$ 250 milhões, os veículos produzirão uma menor taxa de carbono e outros gases poluentes que podem afetar o meio ambiente.

No total, a Região Metropolitana de Belém contará com 1.000 novos ônibus, sendo 300 comprados pela Setransbel, 265 modelos elétricos pelo governo estadual, 130 coletivos comuns e mais 200 micro-ônibus, estes últimos adquiridos pela prefeitura.

A meta da administração pública é renovar toda a frota até 2025.

“Nós estamos falando aqui em 300 novos ônibus, que estarão sendo colocados à disposição da população a partir de 120 dias. Nós teremos, além disso, por parte do governo do Estado, na próxima semana, uma licitação para compra de 265 ônibus elétricos para o BRT Metropolitano e para o sistema alimentador do BRT Metropolitano”, disse o governador Helder Barbalho.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte