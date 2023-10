Faixa seletiva da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, reduz tempo médio de viagem dos ônibus do transporte coletivo em 65%, diz prefeitura

Corredor exclusivo voltou a funcionar com objetivo de otimizar os deslocamentos dos coletivos na via

ARTHUR FERRARI

Quem utilizou o transporte público no primeiro dia útil da faixa seletiva da Avenida Brasil reduziu em 65% o seu tempo de viagem. A faixa foi reaberta no último sábado, 7 de outubro de 2023, com objetivo de diminuir o tempo de deslocamento entre os bairros de Guadalupe e do Caju.

De acordo com a prefeitura do Rio, a CET-Rio está realizando o levantamento do tempo médio de deslocamento dos veículos para analisar o comportamento da Avenida Brasil após a implementação do serviço.

No sentido Guadalupe-Caju, o tempo médio da viagem dos ônibus foi de 22 minutos na seletiva contra 63 minutos no tráfego em geral nas pistas centrais, no mesmo período da segunda-feira da semana anterior. Para os carros também houve redução no tempo de viagem. Antes, a média era de 63 minutos, agora é 46.

A medição do tempo do percurso é feita a partir de equipamentos instalados ao longo da via.

A instalação da seletiva da Avenida Brasil é mais uma etapa de preparação para o começo da operação do BRT Transbrasil. A faixa seletiva é para uso exclusivo de ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais.

O retorno da seletiva tem por principal objetivo reduzir o tempo de deslocamento das pessoas que utilizam transporte público coletivo.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte