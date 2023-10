BRT Rio de Janeiro recebe 287 articulados Marcopolo a partir de novembro, diz fabricante

Veículos são do modelo Viale Express; Modelo foi apresentado hoje

ADAMO BAZANI

O sistema BRT da cidade do Rio de Janeiro vai receber a partir de novembro, 287 novos ônibus articulados Marcopolo Viale Express para operação no transporte público municipal, nos corredores expressos Transoeste, Transcarioca, Transolimpica e Transbrasil. O novo modelo, Viale Express, desenvolvido especificamente para o sistema carioca, foi apresentado em cerimônia hoje, no dia 10 de outubro, na capital fluminense.

“A Marcopolo tem como foco o desenvolvimento de soluções para a mobilidade e como diferenciais a flexibilidade e capacidade de customização para atender às necessidades e especificidades de cada aplicação, também em modelos urbanos. O desenvolvimento do novo Viale Express é um exemplo dessa nossa vocação e do nosso amplo portfólio. O modelo conta com itens de conforto, segurança e acessibilidade para proporcionar a melhor experiência de viagem aos passageiros, além de atributos que o tornam um produto com alta eficiência operacional”, explica Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais Mercado Interno e Marketing da Marcopolo.

Os novos ônibus Marcopolo Viale Express têm novo visual, design marcante com o DNA Marcopolo e incorporam itens de sofisticação com o Luz de Posição Diurna (DRL – Daytime Running Light) no conjunto ótico dianteiro para deixar o veículo visível durante o dia sem que o motorista precise usar o farol baixo. Com 23 metros de comprimento total, possuem chassi Mercedes-Benz O 500 MDA Euro 6, e capacidade para transportar 181 passageiros (123 em pé e 58 sentados em poltronas do modelo City Confort com apoio de cabeça e tomadas USB.

Equipados com tecnologias e itens para oferecer ainda mais conforto, segurança e comodidade para os passageiros, os Viale Express contam com sistema de comunicação do motorista com os passageiros com microfone da cabine (tipo o utilizado no metrô), aviso sonoro de fechamento das portas de embarque e desembarque, sistema de iluminação diferenciada com cromoterapia no interior do veículo, rampa de acesso junto às portas de embarque para total acessibilidade e cabine segredada para motorista.

Os ônibus também possuem circuito fechado de TV que permite ao motorista visualizar no painel as imagens das câmeras internas, sistema de próxima parada (que avisa, por intermédio de dispositivos audiovisuais, as próximas estações de desembarque) e de segurança que impede o movimento do veículo com as portas abertas ou não completamente fechadas, sensores de aproximação para plataforma, sistema de ar-condicionado, botão de pânico na cabine do motorista painel mostrador de velocidade em trânsito e câmera de marcha à ré.

Os novos 287 ônibus serão entregues ao longo do primeiro semestre de 2024 e vão colaborar para a renovação e modernização dos corredores BRT da cidade, iniciadas no ano passado com a aquisição de 220 unidades.