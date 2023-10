Acesso para o Viaduto Paulo Guilguer Reimberg, na zona Sul de São Paulo, é liberado para veículos e pedestres nesta quarta (11)

Obra faz parte expansão da Linha 9-Esmeralda para o extremo Sul; Avenida Paulo Guilguer Reimberg dá acesso ao atual Terminal de Ônibus Varginha da SPTrans

ADAMO BAZANI

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) libera nesta quarta-feira, 11 de outubro de 2023, o acesso para carros e pedestres ao Viaduto Paulo Guilguer Reimberg, obra viária que faz parte do projeto de expansão para o extremo Sul da capital, da Linha 9-Esmeralda, atualmente operada pela ViaMobilidade.

Segundo a CPTM, o viaduto tem 94,5 metros de extensão e permite passagem sobre a linha de trem.

A promessa é de que a estrutura melhore o fluxo dos veículos para à Avenida Senador Teotônio Vilela, que é o principal eixo viário da região. A Avenida Paulo Guilguer Reimberg dá acesso ao atual Terminal de Ônibus Varginha da SPTrans, localizado no cruzamento com a Avenida Senador Teotônio Vilela.

As obras são de responsabilidade da CPTM e custaram R$ 22 milhões. Os trabalhos incluem, além da construção propriamente dita, itens como muros de contenção, drenagens, remanejamentos de interferências e desvio provisório.

A previsão da CPTM é que todas as obras do viaduto estejam concluídas ainda no segundo semestre de 2023, assim como a Estação Varginha, cuja demanda prevista é de cerca de 52 mil passageiros por dia útil, sendo quatro passageiros que vão acessar diretamente a estação e 48 mil por meio de integração com as linhas de ônibus da SPTrans.

A futura estação fica já próxima à região de Parelheiros e deve receber passageiros que chegam a pé, de bicicleta, de táxi, de aplicativo e de ônibus dos bairros Varginha, Vila Natal, Granja Nossa Senhora Aparecida, Jardim Maria Amália, Jardim Maria Fernandes e Jardim Guanabara.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes