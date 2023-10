Visate adquire novos ônibus urbanos Marcopolo Torino

A Viação Santa Tereza – Visate adquiriu 11 novos ônibus urbanos Marcopolo Torino para renovação de sua frota que opera das linhas da cidade de Caxias do Sul. Os veículos são os primeiros da operadora com a nova tecnologia de baixa emissão PROCONVE P8 (equivalente à norma europeia Euro 6 e foram entregues pelo representante Marcopolo Marcopeças.

“É muito importante podermos fornecer os mais modernos veículos disponíveis no mercado brasileiro para a Visate, tradicional parceiro Marcopolo. Eles vão elevar ainda mais o padrão de qualidade e serviço do transporte da região, oferecendo mais conforto, segurança e colaborando com a preservação ambiental”, enfatiza Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais para o Mercado Interno e Marketing da Marcopolo.

Os novos 11 veículos da Visate têm chassi Mercedes-Benz OF-1721 e Volkswagen 17.230, possuem três portas do lado direito e comprimento total de 12.740mm, com 41 poltronas City Estofada e elevador na porta central. Para mais conforto e comodidade, contam com tomadas USB no salão, isolamento térmico, vidros fumê, sistema de ventilação Cityvent e itinerários eletrônicos frontal e lateral. Entre os equipamentos eletrônicos instalados destaca-se o sistema de monitoramento por câmeras, com gravação das imagens.

O ônibus urbano Marcopolo Torino é o modelo urbano de maior sucesso e mais longevo do mercado brasileiro. Possui forte imagem de robustez, eficiência e excelente relação custo/benefício, características decisivas na escolha pelas operadoras para melhor atender os seus clientes.

A Viação Santa Tereza, Visate, foi fundada em 1986 e tem quase 40 anos de atuação como concessionária do serviço de transporte público. A operadora realiza o transporte coletivo urbano em Caxias do Sul e é referência no Rio Grande do Sul pela excelência dos serviços prestados, inclusive com ações com foco na preservação ambiental.