VÍDEO: Ônibus articulado do BRT do Rio de Janeiro é atingido por bala perdida na manhã desta segunda (09), no corredor Transcarioca

Veículo fazia a linha 31 (Vicente de Carvalho x Alvorada); ninguém ficou ferido

ARTHUR FERRARI

Um ônibus articulado do BRT do Rio de Janeiro foi atingido por uma bala perdida na manhã desta segunda-feira, 9 de outubro de 2023.

De acordo com a MOBI-Rio, empresa municipal responsável pelo gerenciamento do sistema BRT no Rio, o veículo fazia a linha 31 (Vicente de Carvalhox Alvorada), no corredor Transcarioca, quando foi alvejado.

Ninguém se feriu no incidente.

Veja um vídeo gravado por um passageiro:

Veja a nota da MOBI-Rio na íntegra:

“A MOBI Rio informa que na manhã desta segunda-feira, 9/10, um articulado que fazia a linha 31 (Vicente de Carvalhox Alvorada), foi alvejado por um tiro, na altura da Estação Otaviano. Não houve feridos.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte