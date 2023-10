Viação Cometa oferece transfers gratuitos entre Brasil Game Show e Terminal Tietê (SP)

Pelo segundo ano consecutivo, empresa disponibiliza 10 ônibus para transportar participantes da maior feira de games da América Latina, que acontece no Expo Center Norte

A Viação Cometa estará presente mais uma vez na Brasil Game Show 2023, maior feira de games da América Latina, que conta com a participação de grandes marcas gamers. Pelo segundo ano consecutivo, a empresa de ônibus rodoviário apoia o evento com transfers gratuitos para os participantes, entre o Terminal Tietê e o Expo Center Norte, em São Paulo (SP).

Serão disponibilizados 10 ônibus para fazer o trajeto de ida e volta em todos os dias e horários de funcionamento da feira, que acontece de 11 a 15 de outubro, e que espera receber um púbico de mais de 300 mil pessoas em sua 14ª edição.

Os embarques acontecerão a cada 30min. No Terminal Tietê, serão feitos na Rua Marechal Odylio Denys, 9 – Santana. No Expo Center Norte, serão próximos ao estacionamento que fica em frente da entrada principal do pavilhão, na Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme. Para entrar nos ônibus, basta os participantes apresentarem os ingressos da Brasil Game Show no momento do check-in. Os veículos da Viação Cometa são confortáveis, seguros, equipados com ar-condicionado, Wifi e entradas USB em todos os assentos para carregar dispositivos móveis.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte