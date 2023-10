Transporte coletivo de Blumenau (SC) opera com alterações a partir desta segunda-feira (09), após enchentes atingirem a cidade

Há linhas suspensas e outras com desvios

A Prefeitura de Blumenau (SC) anunciou que a partir desta segunda-feira, 9 de outubro de 2023, o transporte coletivo da cidade opera com alterações em decorrência das enchentes que atingem a cidade após fortes chuvas.

Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), algumas linhas fazem desvios pela dificuldade de acesso em locais específicos, enquanto outras estão com o atendimento suspenso por medida de segurança, já que circulam em áreas que foram mais afetadas.

Confira como ficam os itinerários do transporte coletivo:

Troncais

– Linha troncal 10 (via Rua São Paulo): com desvio no sentido Fonte, pela Rua Martin Luther que está em mão dupla a partir da Rua Carlos Rischbieter;

– Linha troncal 11 (via Rua 2 de Setembro): com desvio no sentido Fonte, passando pela Amadeu da Luz logo após a Rua São Paulo;

– Linha troncal 12 (via Escola Agrícola): faz desvio no sentido Fonte, a partir da Rua 7 de Setembro pela Rua São José. Já no sentido Aterro, a linha faz o seguinte trajeto a partir do Terminal Proeb: ruas Humberto de Campos, Marechal Deodoro e Benjamin Constant;

– Linha troncal 15 (via Ponte Tamarindo): tem desvio no sentido Fonte, a partir da Rua São Paulo, passando pelas ruas Carlos Rischbieter, Martin Luther no trecho em mão dupla, São Paulo e Amadeu da Luz;

– Linha troncal 30 (via Gov. Jorge Lacerda): faz desvio a partir da Rua 7 de Setembro, pela Rua São José. No sentido Velha, segue pelas ruas Martin Luther (a partir da Beira Rio), Indaial, Heinrich Hosang e Terminal Proeb;

– Linha troncal 31 (via Rua dos Caçadores): com desvio no sentido Fonte, a partir da Rua 7 de Setembro, passando pela Rua São José que está em mão dupla. Já no sentido Velha, a partir da Beira Rio, faz desvio pelas ruas Martin Luther, Indaial, Heinrich Hosang, Terminal Proeb;

– Linha troncal 32 (via Água Verde): no sentido Terminal Fonte, faz desvio a partir da Rua São Paulo, pelas ruas Carlos Rischbieter, Martin Luther, São Paulo e Amadeu da Luz. Já no sentido Velha, a partir do Terminal Proeb, segue pelas ruas Humberto de Campos e Marechal Deodoro;

– Linha troncal 70 (Proeb/Aterro): faz desvio no sentido Aterro a partir do Terminal Proeb pelas ruas Heinrich Hosang, Timbó, Carlos Rischbieter e Martin Luther;

– Linha troncal 81 (via Gustavo Zimmermann): em ambos sentidos faz desvio a partir da Rua Pedro Zimmermann pelas ruas Arnoldo Jenichen, Gustavo Zimmermann até a esquina com a Tereza Fischer e Gustavo Zimmermann.

Alimentadoras

– Linha 111 (Santa Clara): em ambos os sentidos, faz desvio a partir da Rua Pedro Zimmermann pelas ruas Arnoldo Jenichen, Gustavo Zimmermann e Guilherme Scharf;

– Linha 303 (Franz Muller): segue até a ponte da Rua Emil Wehmuth. E não atende a variante ‘Ribeirão Gebien’;

– Linha 401 (Emilio Tallmann): no sentido Garcia faz desvio a partir da Fonte pelas ruas Amazonas e Gertrudes Metzger;

– Linha 506 (Pastor Oswaldo Hesse/Garuva): segue até o grupo escoteiro da Rua Pastor Osvaldo Hesse;

– Linha 508 (República Argentina): faz desvio a partir da Rua São Paulo pela rua Amadeu da Luz;

– Linha 511 (Santa Fé): segue até a Rua Luiz Eleodoro da Silva;

– Linha 605 (Rodoviária): faz desvio no sentido Fortaleza, a partir da Proeb, pelas ruas Heinrich Hosang, Timbó, Carlos Rischbieter e Martin Luther;

– Linha 616 (25 de Julho): faz desvio no sentido Fortaleza, a partir do Terminal Proeb, passando pelas ruas Heinrich Hosang, Timbó, Carlos Rischbieter e Martin Luther;

– Linha 701 (Rua José Deeke): no sentido Aterro, altera seu itinerário a partir da Proeb pelas ruas Humberto de Campos, Marechal Deodoro e Benjamin Constant;

– Linha 704 (Passo Manso): faz desvio no sentido Fortaleza, passando pelas ruas Heinrich Hosang, Timbó, Carlos Rischbieter e Martin Luther;

– Linha 705 (Ponte Salto): com desvio no sentido Fortaleza pelas ruas Heinrich Hosang, Timbó, Carlos Rischbieter e Martin Luther;

– Linha 803 (Itoupava Rega): não atende a região da Itoupava Rega e segue até o ponto final da linha 804 (Vila Itoupava) próximo ao cemitério;

– Linha 901 (Divinópolis): com desvio por conta das obras na entrada da Rua Divinópolis;

– Linha 904 (Lúcio Esteves): com desvio no sentido Terminal Proeb, a partir da Rua São Paulo, passando pelas ruas Carlos Rischbieter, Martin Luther, São Paulo e Amadeu da Luz. Já no sentido bairro, segue pelas ruas Humberto de Campos e Marechal Deodoro.

Linhas sem atendimento nas primeiras horas do dia:

– Linha 151 (Testo Salto): fica sem atendimento na variante ‘Ribeirão Schelter’;

– Linha 302 (Ristow): não atende a variante `Hermann Barthel`

– Linha 311 (Dona Edith): operação cancelada;

– Linha 404 (Nova Rússia): tem operação suspensa;

– Linha 407 (Manoel Salvador): operação cancelada.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte