Rondonópolis (MT) avança em licitação para construção de terminal de transporte coletivo na região central

Concorrência habilitou apenas uma dentre quatro empresas para prosseguir na disputa; equipamento será implantado em área da antiga rodoviária, desativada há mais de 20 anos

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura de Rondonópolis, no Mato Grosso, anunciou nesta segunda-feira, 09 de outubro de 2023, o resultado da primeira fase da concorrência destinada à construção de um novo terminal de transporte coletivo.

Trata-se do terminal localizado na Avenida Bandeirantes, esquina com a Rua Fernando Correa da Costa, no centro da cidade.

De acordo com a Comissão de Licitação, das quatro propostas apresentadas apenas uma foi classificada para seguir no certame: a empresa ML Engenharia LTDA – ME.

As demais foram desclassificadas: V. L. F. Rossoni Ltda; JRM Construções Eireli; e Concresul Engenharia e Construções Ltda.

A Comissão abriu o prazo recursal de cinco dias úteis para manifestação de Recurso Administrativo.

O local do empreendimento está situado na avenida Bandeirantes, onde funcionou a antiga rodoviária.

Construída no final da década de 1960, a rodoviária funcionou no local até o ano de 2001. Após, foi transferida para o bairro Jardim Novo Horizonte. Em 2007, as construções foram demolidas.

Antiga reivindicação dos moradores, o novo espaço foi prometido pela administração municipal em diversas ocasiões.

Em outubro de 2022, em reunião com empresários para falar sobre ações de melhorias e valorização da região central, o prefeito em exercício Aylon Arruda adiantou: “Está, também, em fase de pré-projeto a construção de um grande terminal de integração do transporte coletivo na área da antiga rodoviária“.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes