Prefeitura de Guarapuava (PR) disponibiliza novo horário para linha de ônibus do Residencial 2000, a partir desta segunda-feira (9)

A partir desta segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023, os moradores do Residencial 2000, em Guarapuava, no Paraná, já podem contar com um ônibus extra do transporte coletivo na cidade.

O serviço foi implantado em caráter experimental para atender as reivindicações dos moradores. De acordo com o secretário da SETRAN (Secretaria de Trânsito e Transporte), Adalberto Campos, “o pessoal da empresa Pérola do Oeste acompanhou o trajeto e constatou que há sim, uma demanda para mais um ônibus, decidimos inserir um carro extra, que parte às 18h30 do Terminal da Fonte e faz esse trajeto até o residencial 2000, esse mesmo ônibus retorna do bairro às 19h14, parando, novamente, no Terminal da Fonte e com isso, acreditamos que vamos solucionar o problema de transporte daqueles moradores”.

