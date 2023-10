Painéis solares instalados no Terminal Guido Caloi irão direcionar energia limpa aos terminais Campo Limpo e Capão Redondo, diz ViaMobilidade

Projeto da empresa prevê que 196 placas irão gerar 11.000 kWh por mês, quantidade suficiente para abastecer 50 residências com quatro pessoas

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A concessionária ViaMobilidade planeja instalar painéis solares em três terminais de ônibus municipais e intermunicipais na zona sul de São Paulo.

O abastecimento por energia limpa será feito por 196 painéis na parte superior do Terminal Guido Caloi, anexo à Estação Santo Amaro, da Linha 5-Lilás de Metrô, que irão direcionar energia para os terminais Campo Limpo e Capão Redondo.

Os novos equipamentos auxiliarão no fornecimento de energia elétrica para iluminação, tomadas que estão à disposição para carregamento de dispositivos móveis, painéis informativos sobre itinerários dos coletivos, entre outros.

Os painéis serão responsáveis pela geração de 11.000 kWh por mês, o mesmo equivalente que seria utilizado para alimentar 50 residências com quatro pessoas durante o período.

“Temos em vista estudos relacionados ao uso das fontes limpas de energia, de forma a otimizar o consumo de energia elétrica e contribuir para as ações de sustentabilidade. Assim, atrelado ao atendimento humanizado na mobilidade urbana, reforçamos o compromisso que o Grupo CCR tem com o meio ambiente”, comentou Carlos Alberto Júnior, engenheiro especialista em Gestão de Energia do Grupo CCR.

