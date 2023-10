Ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República se reúne com prefeitos do Grande ABC para seleção de projetos para o PAC

Serão destinados R$ 65 bilhões para 27 programas entre infraestrutura das cidades, renovação da frota do transporte coletivo e habitação

ARTHUR FERRARI

No último sábado, 7 de outubro de 2023, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, se reuniu com prefeitos da região do ABC, no estado de São Paulo, para discutir projetos prioritários dos municípios relacionados ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e as ações do governo federal na região. O encontro também contou com a presença de deputados estaduais e outras autoridades.

O principal objetivo da reunião foi estreitar os laços entre o governo federal, o estado e os municípios. A iniciativa visa a retomada do pacto federativo, permitindo que os representantes municipais apresentem projetos e obras essenciais para a população da região.

Ao todo serão destinados mais de R$ 65 bilhões para 27 programas que envolvem a área de infraestrutura das cidades, renovação da frota do transporte coletivo e habitação.

A reunião proporcionou uma oportunidade para os prefeitos e autoridades locais apresentarem suas demandas e necessidades prioritárias, com foco no desenvolvimento e bem-estar da população do ABC.

De acordo com Alexandre Padilha, o objetivo do governo é estimular que o Consórcio do ABC apresente um grande programa de renovação da frota do transporte coletivo, incentivando a compra de ônibus elétricos, importantes para a transição ecológica no país. “O Brasil tem tudo para ser um modelo no enfrentamento das mudanças climáticas, e na atração de investimentos internacionais pra projetos da transição ecológica.”, disse Padilha.

“São R$ 27 bilhões até 2026 e desses serão antecipados R$ 10 bilhões ainda este ano. Nesse projeto haverá uma parcela adicional que o governo vai repassar para os municípios para compensar a queda do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e a volta do Piso Constitucional da Saúde que significará para o ano que vem R$ 40 bilhões a mais para a saúde.”, completou o ministro-chefe.

Fonte: Agência Brasil

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte