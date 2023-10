Manutenção no sistema elétrico aumenta intervalo entre trens da linha 9-Esmeralda na manhã desta segunda (09)

Serviços que começaram durante a madrugada precisaram ser interrompidos durante forte chuva, sendo retomados pela manhã; operação é afetada entre as estações Cidade Jardim e Cidade Universitária

ARTHUR FERRARI

Os passageiros que utilizam a linha 9-Esmeralda de trens na manhã desta segunda-feira, 9 de outubro de 2023, se deparam com as composições circulando com maiores intervalos entre as estações Cidade Jardim e Cidade Universitária.

A operação é afetada por uma manutenção na rede elétrica que é realizada pela ViaMobilidade.

De acordo com a concessionária, os serviços começaram durante a madrugada, mas precisaram ser interrompidos durante forte chuva, sendo retomados pela manhã, impactando a operação.

Em nota, a ViaMobilidade afirma que os passageiros são informados por avisos sonoros nos trens e estações.

Veja a nota na concessionária na íntegra:

“A circulação de trens ocorre com maiores intervalos entre as estações Cidade Jardim e Cidade Universitária da Linha 9-Esmeralda devido à manutenção no sistema elétrico no local. A atividade faz parte de uma intervenção que aconteceu na madrugada, antes da operação, porém teve que ser interrompida em razão das fortes chuvas. Passageiros estão sendo orientados por avisos sonoros nos trens e nas estações.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte