Concurso fotográfico “Minha cidade, pela janela do meu BRT” já tem vencedores

BRT Sorocaba e Prefeitura anunciam vencedores nesta segunda-feira (9)

MICHELLE SOUZA

A BRT Sorocaba, com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Urbes – Trânsito e Transportes, anunciou nesta segunda-feira (9) os vencedores do concurso fotográfico “Minha cidade, pela janela do meu BRT”, uma iniciativa em comemoração aos três anos de inauguração do sistema BRT.

Os participantes são usuários do transporte coletivo, que durante um mês puderam enviar os registros. A fotografia vencedora foi do passageiro Mauro Figueiredo da Silva, que destaca a paisagem da cidade durante o trajeto de ônibus. A foto dele traz um céu azul em um dia ensolarado, valorizando a beleza da região. Mauro vai ganhar um smartphone e 30 dias de passagens gratuitas/duas, por dia.

A segunda foto vencedora foi para a passageira Ana Carla Ciciliato, com uma visão noturna e um mix de luzes. A foto teve um toque de dramaticidade trazida pelas gotas de água da chuva escorrendo pela janela. Um olhar diferente e encantador. Ana vai ganhar um relógio digital e 20 dias de passagens gratuitas/duas, por dia.

Já o terceiro lugar ficou com Ruth Pereira Rodrigues Nunes. Ela trouxe uma perspectiva humanizada e vivida por todos os passageiros. Testemunhar o ritmo da cidade, enquanto os deslocamentos acontecem. Ruth vai ganhar um fone de ouvido e 10 dias de passagens gratuitas/duas, por dia.

Os vencedores das 1ª, 2 ª e 3 ª posição, foram selecionados por uma Comissão, formada por representantes da Secretária de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba, da Urbes – Trânsito e Transportes, do BRT Sorocaba e um jornalista especializado em mobilidade urbana. Todos avaliaram as imagens que mais se destacaram e estavam dentro da proposta sugerida. Foram recebidas mais de 250 fotografias.

Na avaliação do diretor-presidente da Urbes, Sérgio Barreto, a iniciativa foi um sucesso, pois houve um amplo número de participantes e imagens incríveis. “Mais que tudo, mostra que o sistema BRT já faz parte do cenário sorocabano e está presente no dia a dia de milhares de pessoas. Uma solução de mobilidade que está dando certo na cidade”, ressalta.

Por causa do sucesso de participação e as belas imagens recebidas, a BRT Sorocaba decidiu que vai fazer uma exposição fotográfica com as fotos vencedoras e, também, dará visibilidade a outras fotografias que chamaram a atenção da Comissão Julgadora.

O presidente da BRT Sorocaba, Renato Andere, disse que a vontade era premiar todas as fotos recebidas, mas precisavam cumprir as regras. “Ficamos maravilhados e muito felizes com as fotos. Queremos que o público conheça de perto as fotos vencedoras e tenha a possibilidade de ver outras que também ficaram lindas. Ainda estamos pensando na melhor forma de fazer isso. Se poderia ser no digital ou no totem das estações, por exemplo. Vamos escolher a melhor opção. Por hora, queremos agradecer aos participantes e dizer que nos surpreenderam positivamente”, ressaltou.

Os ganhadores serão contatados pela BRT Sorocaba para agendar o dia e o horário de recebimento dos prêmios, que será no Centro de Controle Operacional, no Terminal Vitória Régia. Na ocasião, os participantes vão conhecer a operação, poderão fazer o registro fotográfico e até gravar depoimentos para as redes sociais.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte