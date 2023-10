CCR RioSP promove ações para esclarecer dúvidas sobre operação das rodovias Presidente Dutra e Rio Santos neste feriado de Nossa Senhora Aparecida

Agentes também irão auxiliar público que tenha dúvidas sobre sistema de pagamento Free Flow

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A concessionária CCR RioSP fará uma série de ações de comunicação neste feriado de 12 de outubro, para esclarecer dúvidas de como serão operadas as rodovias Presidente Dutra (trecho de São Paulo e Seropédica) e Rio Santos (Ubatuba até a chegada à capital Fluminense).

Moradores de Angra dos Reis, Mangaratiba, Itaguaí e Paraty serão atendidos por agentes do SIC (Serviço de Informação ao Cliente), estes que irão auxiliar no cadastro e em como será o funcionamento do Free Flow, sistema de pagamento automático de pedágios.

A CCR explica que desde agosto, não é mais necessário informar data e horário da passagem, precisando apenas se cadastrar no site ou no aplicativo, e consultar os débitos e formas de pagamento.

Durante o feriado, agentes estarão presentes em estabelecimentos comerciais, restaurantes e shoppings centers nos municípios ao redor da rodovia Rio-Santos, ajudando o público com informações sobre o Free Flow.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte