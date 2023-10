Tarifa do transporte coletivo de Macaé (RJ) sobe para R$ 6,95 a partir deste domingo (08)

Passageiros que possuem o Cartão Macaé continuam pagando R$ 1,00 pela passagem

ARTHUR FERRARI

A tarifa do transporte coletivo de Macaé (RJ) está mais cara a partir deste domingo, 8 de outubro de 2023.

Por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Município no sábado (07), o município determinou que a passagem passa a custar R$ 6,95.

De acordo com a prefeitura, a medida tem como objetivo garantir a sustentabilidade da operação, permitindo que o serviço possa receber melhorias, o que significa mais conforto para os passageiros e eficiência nos atendimentos.

Vale ressaltar que os passageiros que possuem o Cartão Macaé continuam pagando apenas R$ 1,00 pela passagem no sistema municipal.

O benefício do Cartão Macaé é possível graças ao subsídio da prefeitura que visa tornar o transporte coletivo mais acessível para os moradores da cidade.

Confira o decreto publicado no Diário Oficial:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte