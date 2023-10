Serviço 710 da CPTM não funciona neste domingo (08)

Estações Palmeiras-Barra Funda e Água Branca passam por obras no sistema de sinalização

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Neste domingo, 08 de outubro de 2023, as linhas de trens metropolitanos da CPTM sofrem alterações nas operações.

O Serviço 710, que liga as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa sem parar no Brás, não irá funcionar das 7h às 19h, por conta de obras no sistema de sinalização entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Água Branca.

Assim, os trens tanto da linha 7 como da 10 partirão rumo à Estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste da capital paulista.

Já as composições com destino ao Rio Grande da Serra chegam e saem da estação pela plataforma 5, enquanto as composições que seguem em direção a Jundiaí utilizarão a plataforma 7.

A CPTM ressalta que aos sábados, o intervalo médio, após as 21h, e domingos, durante toda a operação comercial, é de até 35 minutos.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte