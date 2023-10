Prefeitura de São Gonçalo (RJ) faz alterações no trânsito do Centro

Avenida Presidente Kennedy ganha recuo e sinais sincronizados

MICHELLE SOUZA

A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo (RJ) está fazendo várias intervenções na Avenida Presidente Kennedy, na região central da cidade, para melhorar o fluxo no trânsito e garantir mais segurança a pedestres e passageiros.

Entre as medidas, está sendo construída uma área exclusiva para embarque e desembarque de passageiros e sincronização dos sinais de trânsito, para proporcionar maior fluidez ao tráfego.

Equipes estão fazendo a construção de um recuo, nas proximidades do Partage Shopping, onde vai ser permitida a parada exclusiva de veículos para embarque e desembarque de passageiros. A medida deve acabar com o nó no trânsito no local e atender a pedidos de moradores que fazem uso de carros de aplicativo. Também vai ter mudanças de sentido em algumas ruas do entorno.

Após um extenso estudo de tráfego realizado pela Secretaria de Transportes, as medidas foram determinadas . Equipes da Semtran (Secretaria Municipal de Transportes), nos últimos meses, analisaram o trânsito na região, usando um equipamento chamado Guardião, que possui câmeras de monitoramento, para identificar os principais problemas no fluxo de veículos, já que a Avenida Presidente Kennedy recebe grande quantidade de carros de passeio e linhas de ônibus municipais e intermunicipais.

O secretário de Transportes, Fábio Lemos, disse que o local é uma área sensível, com muitos pontos de ônibus, e muita movimentação e por isso, foi feito o estudo de tráfego e foram implantadas as mudanças, para dar mais segurança à população e melhorar também o sistema viário. “Recebemos muitas demandas de pedestres e passageiros de carros de aplicativo, que pediam a criação de um espaço exclusivo para embarque e desembarque, em especial perto do shopping, onde há grande movimentação não só de veículos, mas também de pessoas”, ressaltou.

Nos próximos dias, todo o processo deverá entrar em execução e atualmente, as equipes estão concluindo as obras do recuo e ajustando a sinalização, para garantir a sincronia dos semáforos.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte