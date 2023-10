Número de motoristas fiscalizados nas Operações Direção Segura Integrada, do Detran-SP, dobra, no mês de setembro

Cálculo é 97% maior do que as abordagens feitas em setembro de 2022

MICHELLE SOUZA

Com o objetivo de reduzir e prevenir os acidentes no trânsito causados pelo consumo de álcool combinado com direção, as Operações Direção Segura Integrada registraram em setembro deste ano um aumento de 97% no total de fiscalizações, em relação ao mesmo mês de 2022. Foram 34.905 veículos abordados nas ações do mês de setembro em todo o Estado. No mesmo período em 2022, foram 17.746 abordagens.

As operações contam com o apoio de equipes das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica, além de agentes do Detran-SP.

Além do aumento no número de veículos abordados, o mês de setembro registrou também o recorde de fiscalizações de alcoolemia do Detran-SP no ano de 2023. Em julho, mês que até então registrava o maior número de motoristas abordados nas ODSI deste ano, foram 28.620 abordagens. Em setembro, este número subiu para 34.905 – um aumento de 22%. Em relação a agosto deste ano, quando foram registradas 24.606 abordagens, o aumento foi de 42% no mês passado. Esses números mostram que a fiscalização crescente da combinação desastrosa entre álcool e direção vem surtindo efeitos positivos na restrição desse comportamento tão arriscado entre os motoristas.

O índice de recusas ao bafômetro durante as ações também apresentou aumento em setembro deste ano, porém em proporção bem menor em comparação ao crescimento do total de abordagens: 59%. Em 2022 foram 622 motoristas que não sopraram o bafômetro, neste ano, o Detran-SP contabilizou 989 motoristas até o mês de setembro.

Já os motoristas flagrados dirigindo sob influência de álcool, quando o teste do etilômetro aponta o índice de até 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido, o Departamento de Trânsito registrou 108 motoristas autuados em setembro, mais do que o dobro em comparação ao mesmo mês no ano passado, quando foram 46.

São consideradas infrações gravíssimas, segundo os artigos 165 e 165-A do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) tanto dirigir sob efeito de álcool, quando o teste do etilômetro aponta o índice de até 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido, quanto recusar-se a soprar o bafômetro. Em ambos os casos, o valor da multa é de R$ 2.934,70 e o condutor responde a processo de suspensão da carteira de habilitação. Se houver reincidência no período de 12 meses, a pena é aplicada em dobro, ou seja, R$ 5.869,40, além da cassação da CNH.

Com relação aos casos de embriaguez ao volante, quando os motoristas apresentam índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro, houve 18 registros em setembro deste ano, contra 10 registros no mesmo mês de 2022. Esses casos são considerados crimes de trânsito e os motoristas flagrados nessa situação são conduzidos ao distrito policial. Se condenados, além da multa e suspensão da CNH, eles poderão cumprir de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca, também conhecida como “tolerância zero”.

Durante a Semana Nacional de Trânsito, do dia 15 a 25 de setembro, o Detran-SP e a Polícia Militar reforçaram as fiscalizações em todo o estado de São Paulo. Neste período, 27.497 veículos foram fiscalizados nas 35 ODSIs que aconteceram em diversos municípios espalhados pelo Estado. No total, 702 condutores foram autuados por recusa ao teste do etilômetro e 82 por direção sob efeito de álcool. Foram registrados ainda 13 crimes de trânsito. Os destaques vão para os municípios de Sertãozinho, que registrou um recorde de 4.024 abordagens em apenas uma operação, e Presidente Prudente, onde foram registrados 2.386 veículos abordados.

As operações da ODSI foram realizadas no estado de São Paulo nas cidades de: São Paulo (onze ações), Bauru (duas ações), Presidente Prudente (duas ações), Sertãozinho (duas ações), Itatiba, Votuporanga, Presidente Venceslau, Ferraz de Vasconcelos, Ilha Solteira, Ribeirão Preto, Bebedouro, Ourinhos, José Bonifácio, Caraguatatuba, Ibitinga, Andradina, São José do Rio Preto, Boituva, Pirassununga, São Bernardo do Campo, Aparecida, Barueri, Araçatuba, Bragança Paulista, Catanduva, Fernandópolis, Santos, Sorocaba, Sumaré, Guarulhos, Franca, Santo André, Piracicaba, Caçapava, Capão Bonito, Limeira, Bady Bassitt, São João da Boa Vista e Ituverava.

O Departamento de Trânsito Paulista é responsável por 28% da frota brasileira, com mais de 32 milhões de veículos registrados e mais de 27 milhões de motoristas habilitados em todo o estado. Mensalmente, são emitidas aproximadamente 400 mil Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e 1,2 milhão de Certificados de Registro e Licenciamento Veicular (CRLVs). Em média, são emitidos mais de 136 mil documentos por dia.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte