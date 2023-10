Manutenção programada no serviço 710 da CPTM termina antes do previsto e circulação de trens é normalizada no início da tarde deste domingo (08)

Finalização dos serviços estava prevista para 19h: passageiros com destino a Rio Grande da Serra e Jundiaí não precisam mais desembarcar na Estação Palmeiras-Barra Funda

ARTHUR FERRARI

Os passageiros que utilizam o serviço 710 da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) neste domingo, 8 de outubro de 2023, com destino a Rio Grande da Serra e Jundiaí, não precisam mais desembarcar na Estação Palmeiras-Barra Funda e trocar de plataforma para seguir viagem durante uma manutenção programada.

De acordo com a CPTM, os serviços que começaram às 7h e deveriam ser finalizados até 19h, foram concluídos antes do previsto entre Palmeiras-Barra Funda e Água Branca, com a circulação dos trens sendo normalizada após vistoria feita pela equipe de manutenção.

Vale ressaltar que mesmo com a normalização adiantada da operação, os passageiros continuam utilizando as mesmas plataformas em Palmeiras-Barra Funda. Os trens com destino a Rio Grande da Serra chegam e saem da estação pela plataforma 5, enquanto as composições que seguem em direção a Jundiaí utilizaram a plataforma 7.

Veja nota da CPTM:

“O Serviço 710, que torna possível viajar entre as Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa sem a necessidade de transferência na Estação Brás, voltou a operar neste domingo (08/10) às 12h30, após finalização e vistoria pela equipe de manutenção das obras no sistema de sinalização entre as Estações Palmeiras-Barra Funda e Água Branca, programadas para execução entre 7h e 19h.

Deste modo, o passageiro com destino Jundiaí e Rio Grande da Serra não precisa mais desembarcar na Estação Palmeiras-Barra Funda. Porém, continuam utilizando as mesmas plataformas até o fim da operação. Os trens com destino a Rio Grande da Serra chegam e saem da estação pela plataforma 5, enquanto as composições que seguem em direção a Jundiaí utilizaram a plataforma 7.

Os colaboradores estão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte