Juiz de Fora (MG) disponibiliza ônibus para público das partidas do JF Vôlei

No domingo (08), tarifa dos coletivos será gratuita

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Neste próximo domingo e segunda-feira, 08 e 09 de outubro de 2023, a cidade de Juiz de Fora (MG) contará com ônibus para o público que irá acompanhar as partidas do JF Vôlei.

Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos e serão válidos pelo Campeonato Mineiro.

A linha especial 517 – Ginásio tem embarque na Avenida Itamar Franco nº992, em frente ao Procon.

A tarifa cobrada será de R$ 3,75. Apenas no dia 08 que a passagem dos coletivos será gratuita, norma implantada pela prefeitura aos domingos e feriados nacionais.

O itinerário da linha do Centro para o Ginásio será o seguinte: Av. Pres. Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon), Av. Eugênio do Nascimento, estacionamento do Ginásio (ponto final). No sentido Ginásio para o Centro, o trajeto será: Estacionamento do Ginásio, Av. Eugênio do Nascimento, Av. Itamar Franco, Av. Brasil (margem direita), Ponte Nelson Silva, Av. Brasil (margem esquerda), Av. Itamar Franco 992 (em frente ao Procon – ponto final).

– Domingo, 08, confronto com Vôlei Monte Carmelo:

Saídas Centro/Ginásio: 16h e 17h.

Retorno Centro/Ginásio: após o término da partida

– Segunda-feira, 09, confronto com Araguari:

Saídas Centro/Ginásio: 18h E 19h.

Retorno Centro/Ginásio: após o término da partida

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte