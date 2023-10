DT na BusWorld 2023: A evolução homenageia a história

Museu do transporte fez simbólica exposição para relembrar o desenvolvimento do transporte por ônibus

ÁDAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

O Diário do Transporte está na Bélgica a convite da Mercedes-Benz, acompanhando a BusWorld 2023, a maior feira de ônibus do mundo, onde são expostos veículos que representam a inovação, como no caso dos ônibus movidos a hidrogênio e elétricos de última geração, mas a história também foi homenageada no evento.

O museu do transporte teve um espaço especial, onde foram exibidos quatro modelos históricos de diferentes marcas e décadas, entre 1930 e 1970.

Todos se encantavam com a beleza dos detalhes, que não contrastava, mas completava o cenário de modernidade, como se os ônibus antigos dissessem “se essa tecnologia te surpreende, é graças a milhões de pessoas que entregaram suas vidas e tempo em nossas épocas”.

Entre os modelos apresentados estão um Brossel de 1939, um Mack de 1957, um Van Hool Fiat de 1969 e um Bus & Car Eagle 16, de 1976.

Veja o vídeo dos antigos na BusWorld 2023 e confira mais fotos abaixo:

Veja mais fotos dos ônibus antigos:

Ádamo Bazani, jornalista especializado em transportes

