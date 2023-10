Chuva forte afeta operação de 20 linhas intermunicipais da EMTU na noite deste domingo (08)

Itinerários operados pelos consórcios Intervias e Anhanguera atendem regiões Sudoeste e Oeste da Grande São Paulo

ARTHUR FERRARI

A forte chuva que atinge São Paulo e sua região metropolitana na noite deste domingo, 8 de outubro de 2023, afeta a operação de pelo menos 20 linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

De acordo com a empresa, os itinerários com alterações, dos consórcios Intervias e Anhanguera, operam com desvios e, em alguns casos, paralisações nas regiões Sudoeste e Oeste da Grande São Paulo.

Confira as linhas atingidas:

489, 815, 202, 468BI1, 468, 347, 245, 213, 190, 114, 035, 334, 396, 422, 488, 079, 130, 390, 466EX2 e 496.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte