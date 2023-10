Manutenções programadas alteram a circulação dos trens da linha 8-Diamante neste sábado (07)

Intervalo entre trens sobe para 18 minutos das 21h à 0h

Os passageiros da linha 8-Diamante da ViaMobilidade devem ficar atentos neste sábado, 07 de outubro de 2023, durante alteração na circulação dos trens.

De acordo com a concessionária, entre 21h e 0h o intervalo entre composições sobe para 18 minutos.

As ações, que fazem parte do plano de modernização das linhas sob sua administração, têm sido intensificadas nos horários de operação fora do pico.

Entre os serviços estão as trocas de trilhos e dormentes e o aperfeiçoamento dos sistemas de alimentação elétrica e sinalização, o que melhora a segurança e eficiência do serviço.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte