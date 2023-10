Curitiba (PR) anuncia estações-tubo que trocarão piso na próxima semana

Obras visam oferecer mais conforto, segurança e acessibilidade aos passageiros do sistema de transporte da capital paranaense

No processo de revitalização das estações-tubo do transporte coletivo de Curitiba (PR), a Urbs – Urbanização de Curitiba informa quais equipamentos entrarão em reformas na próxima semana.

O projeto prevê a reforma dos pisos e a adequação das portas destinadas a pessoas com deficiência.

Para o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, o objetivo é dar mais conforto, segurança e acessibilidade aos passageiros do sistema de transporte de Curitiba.

Dividido em lotes, a cada semana um grupo de estações entra em obras. No total, serão 120 estações-tubo reformadas até janeiro, com investimento de R$ 6,4 milhões.

Durante o período de obras os equipamentos que atendem ao transporte coletivo da capital serão desativados parcialmente ou integralmente.

Um novo grupo entra em obras na próxima semana: estação-tubo Terminal Barreirinha sentido Terminal Cachoeira (de 9/10 a 14/10); Almirante Gonçalves sentido Praça Carlos Gomes (de 9/10 a 14/10); UTFPR sentido Terminal Boqueirão (9/10 a 17/10); Terminal Campina do Siqueira sentido Terminal Cabral (9/10 a 19/10); Paiol sentido Centro (10/10 a 19/10); Círculo Militar sentido MON (11/10 a 17/10); Terminal Cabral sentido Capão da Imbuia (11/10 a 19/10) e Terminal Boqueirão sentido Sitio Cercado (12/10 a 16/10).

De acordo com a Urbs, os usuários são avisados por informações em cartazes e Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) nas estações-tubo.

“Com o projeto de revitalização de 120 estações-tubo, sobe para 205 o número de pontos reformados desde 2022, o que representa 60% das 338 estações-tubo da cidade. No ano passado, já haviam sido revitalizadas 85 estações-tubo, além da reforma do Terminal Cabral, com R$ 6,5 milhões em investimentos”, diz comunicado da Urbs.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes