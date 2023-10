Contagem de tráfego visa aperfeiçoar transporte rodoviário na Grande Curitiba, diz Agência

Amep utilizará dados para propor novas soluções e aperfeiçoamentos do sistema de transporte e infraestrutura viária da Região Metropolitana da Capital

ALEXANDRE PELEGI

A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) iniciou uma ampla pesquisa de contagem de tráfego em 32 pontos estratégicos das principais interseções e rodovias de interesse de toda a área da Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Em comunicado, a agência explica que o objetivo é compreender as dinâmicas de transporte e infraestrutura viária na região, identificando volumes e áreas propensas a congestionamentos.

“Os dados coletados serão utilizados para propor novas soluções e aperfeiçoamentos do sistema de transporte e infraestrutura viária da RMC”, diz o comunicado.

A pesquisa começou na terça-feira, 3 de outubro de 2023, e vai até o próximo dia 30 de novembro.

As atividades são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, exceto em feriados e vésperas de feriados, pois são datas que interferem na calibragem dos dados.

A ação faz parte do processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Curitiba (PDUI-RMC) – instrumento de planejamento, elaborado com a participação dos cidadãos, que define diretrizes, projetos e ações para o desenvolvimento das regiões.

Os pesquisadores do Consórcio PDUI-RMC Sustentável estarão devidamente identificados com coletes e crachás, para contabilizar e classificar os veículos que passam pelos trechos.

“Esta é uma grande oportunidade para que possamos mapear os pontos mais críticos e propor soluções que de fato melhorem o deslocamento entre as cidades que compõem a Região Metropolitana de Curitiba”, afirma o presidente da AMEP Gilson Santos.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Coordenado pela Amep, o PDUI da Região Metropolitana de Curitiba é o maior deste tipo na história do Paraná e recebe do Governo do Estado um investimento de R$ 7,6 milhões. A primeira audiência pública foi realizada dia 27 de setembro, em São José dos Pinhais, com participação de representantes dos 29 municípios que compõem a RMC. Ele é o quarto a ser realizado no Paraná, após os planos das regiões de Londrina, Maringá e Cascavel.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes