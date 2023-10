Autoatendimento via Chatbot facilita cadastro e recadastro para mais de 10.000 estudantes por semestre no Alto Tietê (SP)

Processo pode ser realizado remotamente, diz Onpag, empresa que desenvolveu o sistema

MICHELLE SOUZA

O sistema de bilhetagem das linhas municipais nas cidades de Poá, Ferraz de Vasconcelos e Suzano, administrado pela Onpag, é responsável pela emissão dos cartões escolares que dão o benefício de meia tarifa para os alunos.

Com o início de um novo semestre escolar, os estudantes precisam fazer a revalidação dos benefícios.

Para agilizar o processo, um ecossistema de autoatendimento via chatbot receberá as solicitações de milhares de estudantes que iniciam suas aulas para o segundo semestre de 2023.

Com a ferramenta, é possível solicitar ou revalidar o benefício em qualquer dia e horário, sem a necessidade de deslocamento até um ponto de atendimento presencial.

Neste segundo semestre de 2023, o recadastro teve início no dia 01 de julho e soma mais de 9.400 solicitações de revalidação do beneficio do cartão escolar, além de mais de 2.600 solicitações para novos cadastros. A ferramenta para revalidação é rápida e intuitiva, permitindo a solicitação e o acompanhamento do status, simplificando o processo de recadastro que ocorre semestralmente.

O serviço é bastante flexível e está disponível 24 horas por dia, através do chat denominado Olivia.

Com esse chat, foi possível aprimorar e agilizar as operações dos mais de 10.000 clientes realizaram o processo apenas com o auxílio do aparelho celular, sem precisar comparecer presencialmente para suporte ou assistência e garantindo o envio de toda documentação necessária, contribuindo para uma melhor experiência.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte