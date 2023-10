Projeto Faixa Azul, em São Paulo, não registra nenhuma morte de motociclista em um ano de atividade

Entre outubro de 2022 e 2023, ocorreram 119 sinistros

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Ainda em 2022, mais precisamente no dia 06 de outubro, foi implantado em São Paulo o projeto-piloto da Faixa Azul nas avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Escragnolle Taunay.

De lá para cá, nenhuma morte de motociclista foi registrada. Ainda assim, houve 119 sinistros ocorridos, sendo 64 com vítimas, provocando 67 feridos e nenhuma morte.

No momento, a faixa está sinalizada desde a Marginal Pinheiros até o início do Vd. Min. Aliomar Baleeiro. Dessa forma possui 17 km de extensão no total (8,5 km por sentido).

Com o aumento na segurança do trânsito na capital, o projeto conta com adesão de 91% dos motociclistas que transitam diariamente pela via.

